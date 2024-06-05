МТС добавила скоростей мобильному интернету на транспортном узле Транссиба

ПАО «МТС» провела масштабную модернизацию телеком оборудования сети LTE в городе Сковородине на севере Амурской области. Жители города и вахтенные рабочие, приезжающие на строительство газотранспортной и логистической инфраструктуры, получили доступ к скоростной мобильно сети и качественному голосовому сигналу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС увеличила скорость мобильного интернета для более чем 6000 сковородинцев. Модернизации затронула всю территорию города, специалисты уделили особое внимание центральной части, где сосредоточены образовательные и медицинские учреждения, офисы, магазины, административные организации, железнодорожный и автовокзалы, библиотеки и объекты культуры.

Также в зоне покрытия скоростного мобильного интернета и сверхчеткой голосовой связи, строящийся центр культурного развития. После окончания работ, центр объединит многочисленные творческие студии и детские кружки под одной крышей, а большой зрительный зал на 265 мест с современной сценой позволит проводить городские концерты и фестивали. Обновленная сеть обеспечит устойчивое интернет-соединение и высокие скорости даже в «часы пик» - во время проведения городских торжеств и массовых мероприятий.

«На амурском севере сегодня реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство промышленных и культурных объектов, расширение Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют подключать цифровые сервисы и облачные решения для оптимизации производственных и логистических процессов, безопасности, а жители даже самых отдаленных поселков могут пользоваться современной «цифрой» наравне с горожанами. Так совсем недавно мы подключили к сети LTE малые села в Серышевском, Свободненском, Зейском и Завитинском округах, и теперь жители могут использовать все преимущества глобальной сети и сервисов экосистемы МТС», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.