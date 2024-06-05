«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия»

«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия» и «by Евразия». Оформить заказ уже можно в Санкт-Петербурге, Пушкине, Колпино, Гатчине, Красном Селе и других городах Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета».

Пользователи могут сделать заказ через приложение или сайт «СберМаркета» и получить любимые блюда с бесплатной доставкой в срок от 25 минут. Клиенты могут выбрать более чем из 50 позиций, включающих авторские суши, роллы, сеты, горячие мясные и рыбные блюда. Доставка доступна с 11 часов утра до полуночи.

Алексей Данилов, руководитель направления доставки из ресторанов «СберМаркета»: «Мы рады, что ассортимент азиатской кухни на нашем сервисе пополнят блюда от брендов ресторанной группы «Евразия». За более, чем двадцать лет работы, заведения заслужили признание и доверие жителей Санкт-Петербурга и области. Их репутацию подтверждают и городские премии. Сотрудничество с ресторанами «Евразия» и «by Евразия» подарит нашим клиентам еще больше разнообразия в выборе готовых блюд».

Вячеслав Сороченко, руководитель службы доставки «Евразия - Экспресс»: «Мы относим себя к числу самых надежных и стабильных компаний на рынке ресторанного бизнеса в Санкт-Петербурге. Этим мы во многом обязаны клиентам, которые регулярно делают выбор в пользу наших блюд. Благодаря сотрудничеству со «СберМаркетом» еще больше жителей региона смогут познакомиться с нашей кухней. Из представленных на площадке позиций рекомендуем попробовать набор роллов «Годзилла», «Кацудон», «Темпура» ролл с лососем».