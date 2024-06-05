VK ID упростил процесс интеграции сервиса на сторонние сайты и в мобильные приложения.

Это стало возможным благодаря переходу на новый стандарт авторизации OAuth 2.1.

Бизнес и сторонние разработчики будут тратить меньше ресурсов и времени на подключение VK ID для своих сервисов, а также смогут повысить безопасность авторизации пользователей.

В обновленной версии VK ID требуется меньше шагов и меньший объем работы с кодом сайта или приложения для интеграции SDK. Это позволяет бизнесу снижать затраты на разработку, а ИТ-командам — экономить время и ресурсы. На интеграцию нового решения VK ID потребуется в два раза меньше времени, чем раньше. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый протокол повышает безопасность VK ID за счет снижения времени жизни и ротации ключей доступов (токенов) пользователя и других решений. Для разработчиков, которые хотят создать дополнительный уровень безопасности для своих приложений, доступен сценарий с получением токена на бэкенде: такой подход еще больше снижает риски безопасности для пользователя и подходит для организаций, обрабатывающих большой объем данных.

Обновление проходит тестирование на ограниченном количестве сервисов-партнеров. В ближайшее время оно станет доступно для всех платформ. Подключить обновленную версию VK ID можно будет в кабинете на сайте сервиса авторизации.