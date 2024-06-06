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МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра»

«МегаФон» и платформа «Технологии добра» договорились о партнерстве в рамках благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). «МегаФон» выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Реализация проекта позволит организациям-партнерам платформы «Технологии добра» получать услуги «МегаФона» в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.

Реализация партнерства предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.

«МегаФон» активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект «Будущее зависит от тебя» – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.

«Платформа “Технологии добра” — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и "МегаФон" как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

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