CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС: амурчане в лидерах среди отдыхающих в Приморском крае

ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel на базе обезличенных данных проанализировала динамику туристических поездок на Дальнем Востоке в 2023 г. Приморскому краю принадлежит доля в 20% от всех туристических поездок в регионы ДФО. В лидерах среди отдыхающих в Приморье – хабаровчане (36%), амурчане (12%) и москвичи (8%). Чтобы туристам было проще сориентироваться в особенностях и преимуществах дальневосточной кухни, МТС Travel запустил бесплатный гастрономический путеводитель по Владивостоку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрономический гид МТС Travel придет в виде SMS со ссылкой на подробный онлайн-путеводитель всем туристам, приезжающим в Приморский край. Гид, составленный экспертами ресторанной отрасли, футблогерами и гастроэнтузиастами, расскажет о ключевых продуктах и блюдах, составляющих основу кухни Дальнего Востока. Туристы узнают, где стоит попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника.

В гастрогиде собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, показывающих дальневосточную кухню с разных сторон — рестораны с морепродуктами из аквариума и азиатской кухней, заведения, специализирующиеся на блюдах из мяса и дарах тайги. Также в гиде представлены рестораны с панорамным видом на море, уютные кофейни и места для атмосферных завтраков, пит-стопы для автопутешественников, гастрономические пространства и фудкорты, колоритные кафе с экзотической едой «не для всех» и подборки заведений, специализирующихся на напитках. В путеводителе также можно найти советы и рекомендации по отдыху в Приморском крае.

«Для амурчан Владивосток и Приморье одна из самых популярных туристических локаций. Благодаря транспортной доступности многие дальневосточники выбирают личное авто для путешествия в Приморский край, чтобы позагорать на пляже в многочисленных бухтах, а на обратном пути заехать во Владивосток для культурной и гастрономической программы или посетить торговые центры. Приморская кухня обширна и способна удивить даже искушенного гурмана. Гастрогид от МТС поможет подобрать необычные места отдыха в Приморском крае и познакомит с изысками дальневосточной кухни», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина

Путешественники, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Apple отказалась выплатить «Касперскому» $1 млн в награду по программе поиска уязвимостей

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024