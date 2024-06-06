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«Сбер» обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки

Искусственный интеллект «Сбера» GigaChat станет первой публичной большой языковой моделью, которая будет специально обучена понимать и говорить на узбекском и арабском языках.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Сбер» обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки. До конца года мы планируем обновить наш сервис, который будет понимать запросы на узбекском и арабском языках. GigaChat станет первой публичной большой языковой моделью, специально обученной понимать и говорить на узбекском и арабском языках. На текущий момент сервисом пользуются более пяти миллионов уникальных пользователей. А совокупное количество запросов к сервису уже превысило 90 миллионов».

GigaChat доступен всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте», причём бесплатно — достаточно просто начать диалог с GigaChat. Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» на Android.

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