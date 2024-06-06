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Сервис email-маркетинга DashaMail интегрировал в свою экосистему конструктор виджетов LeadPlan

Сервис email-маркетинга DashaMail (позволяет создавать все виды email-рассылок и шаблоны писем) приобрел сервис LeadPlan, который предоставляет пользователям возможности для создания виджетов и поп-ап окон на сайте без программирования. Об этом CNews сообщили представители DashaMail.

Как рассказали в DashaMail, цель сделки — обеспечить клиентов сервиса новым инструментом для сбора базы подписчиков и повышения конверсии посетителей сайта в лидов. LeadPlan предлагает пакет услуг по созданию виджетов и поп-ап форм без помощи профессионалов в ИТ, в режиме No-Code. Выбрав виджет из списка готовых решений, пользователь может в блочном редакторе оформить его в нужном дизайне, выбрать шрифт, создать текст и самостоятельно разместить всплывающую форму себя на сайте, получив готовый код.

«Одна из проблем владельцев сайтов в том, что примерно 98% посетителей просто уходят, не только не купив продукт, но и не оставив следа своего посещения. Конверсия в покупку гораздо ниже, чем в подписку. Поэтому так важно, чтобы сайт не только продавал, но и формировал и постоянно расширял базу подписчиков с помощью поп-ап-форм и других инструментов. Посетителя необходимо “цеплять” интересными предложениями, бесплатными материалами, акциями. А затем уже включать более прицельные инструменты продаж, такие как рассылка писем и звонки», — сказали представители DashaMail.

По словам представителя DashaMail, отдельный бонус для пользователей в том, что с помощью сервиса LeadPlan можно не только создавать виджеты и другие виды всплывающих окон, но и проводить сплит-тестирование форм подписки. Это позволяет оценить их влияние на аудиторию и эффективность конверсии. В результате пользователи могут выбрать оптимальную стратегию показов поп-ап форм на сайте или определить более цепляющий лид-магнит.

Поп-ап формы подписки высоко востребованы пользователями, отмечают в DashaMail, ссылаясь на внутреннюю статистику. 80-90% пользователей, начавших пользоваться даже самыми простыми формами подписки, которые уже присутствуют в функционале DashaMail, становятся платными подписчиками сервиса. С помощью инструментов LeadPlan в DashaMail планируют улучшить собственные сервисы создания форм для подписок. Однако LeadPlan останется и самостоятельным сервисом.

От сделки выиграют не только пользователи, но и покупатель: стоимость доступа к услугам DashaMail зависит от количества подписчиков в базе. Сервис увеличивает собственный средний чек, позволяя своим клиентам увеличить конверсию с помощью инструментов LeadPlan. Окупаемость инвестиций в покупку сервиса в DashaMail оценивают в два года.

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