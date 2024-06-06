«Яндекс Еда» запускает бесплатный консалтинг для владельцев и менеджеров ресторанов в регионах России

Сервис «Яндекс Еда» запустил проект «Консалтинг для региональных рестораторов». В рамках него владельцы и управленцы заведений из регионов страны смогут получить бесплатные онлайн-консультации по развитию бизнеса от экспертов ресторанного рынка и «Яндекс Еды». Специалисты разберут кейсы предпринимателей с заведениями разного масштаба — от небольших кафе до крупных ресторанов. Благодаря этому рестораторы узнают больше о работе с доставкой и агрегатором, маркетинге и продвижении, управлении кухней и о том, как наладить операционные процессы в заведении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Обратиться можно с разными вопросами о развитии бизнеса: например, о том, как привлечь больше гостей или как снизить затраты на работу с доставкой, повысив при этом число заказов. Команда «Яндекс Еды» подберет для каждого кейса подходящего эксперта, который проведет консультацию и даст персональные рекомендации для усиления бизнеса.

Экспертами проекта станут семь известных топ-менеджеров и владельцев ресторанов. Дмитрий Левицкий — ресторатор, бизнес-гедонист, гастро-тревелер, идейный вдохновитель и со-организатор фестиваля Gastreet — International Restaurant Show, основатель HURMA Group of Companies.

Юлия Журавлева — директор по региональному развитию «Яндекс Еды». Участвовала в запуске «Яндекс Еды» в странах СНГ. Занимается продвижением партнеров и запуском новых заведений на сервисе — за все время более 10 тыс. ресторанов в России, Казахстане, Белоруссии и Армении. Спикер конференции «Тема Еды» 2024 г.

Лилия Ковальчук — эксперт по развитию доставки еды из ресторанов. С 2023 г. работает управляющим партнером в доставке сети «Дагестанская лавка». Преподает в Novikov Space на курсах «Сильная доставка» и «Аудит доставки». Спикер конференции «Тема Еды» 2024 г.

Юрий Ситников — руководитель доставки ресторанов под знаком качества «Ginza Project» и технологический партнер по работе с агрегаторами. Спикер конференции «Тема Еды» 2023 и 2024 гг.

Кристина Бырина — директор по маркетингу и PR в сети ресторанов 075 GROUP. С 2020 г. занимается построением маркетинговой политики и развитием ресторанов 075 GROUP на федеральном уровне. Спикер конференции «Тема Еды» 2023 г.

Марина Степанова — ресторатор проектов «Горячо Кейтеринг», TTbistro и «КРАСА». С 2012 г. прошла путь от сотрудника зала до операционного директора сети BerezkaGroup. За это время запустила 15 проектов, в том числе кейтеринг и столовые.

Илья Черкашин — шеф-повар ресторана «Saviv» от Fresa’s Group. Получил профессиональное поварское образование в Израиле, закончил две гастрономические школы. Сейчас руководит кухней в ресторане Saviv в Москве.

Поучаствовать в проекте могут предприниматели, которые развивают бизнес в регионах России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта. Заполнить форму можно с 6 по 12 июня 2024 г. В течение месяца команда Яндекс Еды вместе с экспертами отберет 60 участников и назначит дату часовой онлайн-консультации с подходящим экспертом проекта. Самый интересный кейс разберет ресторатор Дмитрий Левицкий — он проведет консультацию с участником в прямом эфире своего Telegram-канала.

По данным «Яндекс Еды», около 70% ресторанов на сервисе — это заведения из регионов. Половина заказов, которые оформляются на сервисе, приходится также на регионы, а их число за четвертый квартал 2023 г. увеличилось более чем на 60%. Образовательный проект «Консалтинг для региональных рестораторов» поможет предпринимателям из городов России решить проблемы в бизнесе и улучшить качество работы их заведений.

«Яндекс Еда» создала новый проект в рамках образовательного проекта «Тема Еды».