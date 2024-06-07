МТС прокачала LTE в одном из самых маленьких городов России Чекалине

МТС сообщает о завершении очередного этапа строительства сети в Чекалине Тульской области. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета МТС в одном из самых маленьких по численности и площади городе России выросла более чем на 30%, а покрытие сети LTE на территории города стало бесшовным. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Чекалине Суворовского района, согласно данным Росстата, проживает около тысячи жителей, площадь города составляет чуть больше 5 кв. километров. Компактное расположение улиц и жилой застройки позволяет обеспечивать город связью с помощью нескольких базовых станций.

Чекалин с каждым годом привлекает все больше туристов, которые приезжают посмотреть город и отдохнуть в санатории-курорте «Краинка». В 2024 г. Big Data МТС отметила рост потребления голосового и интернет-трафика, поэтому было принято решение увеличить емкость сети. Теперь бесшовное покрытие LTE позволяет абонентам пользоваться скоростным интернетом в любой точке Чекалина. Местные жители могут беспрерывно общаться по видеосвязи, смотреть онлайн-видео в HD-качестве, дистанционно работать и учиться, пользоваться соцсетями и мессенджерами в часы пик.

Туристы, приезжающие посмотреть на Чекалин, пользуются навигатором в пеших прогулках при осмотре старинных купеческих и городских зданий, цифровыми сервисами при заказе гостиницы, просмотре меню в местных кафе. Особенно славятся в этих местах лихвинские расстегаи со щукой, выловленной в протекающей рядом с городом Оке.

«Мы внимательно следим за трендами в туризме, Чекалин как раз попадает в разряд небольших «теплых» хранилищ истории с домашним уютом, которые становятся особенно популярными. Второй тренд – короткие туры, туры выходного дня, благодаря которым растет поток туристов в небольшие города в области из крупных населенных центров. Общий поток туристов за сезон может быть сопоставим с численностью населения таких городков, поэтому мы превентивно устанавливаем дополнительное оборудование в местах массового посещения людей и увеличиваем качество голосовой связи и мобильного интернета. Путешественники даже из городов-миллионников не должны заметить разницы», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

С запуском нового телеком-оборудования разгрузится сеть в окрестностях Чекалина: в деревнях Подгородняя Слободка, Косолапово, Курьяново, Гущино, Лихвинское, Самарово, а также в месте нахождения древнерусского города-крепости вятичей Дивягорска, который существовал в XI-XII веках. Он привлекает любителей истории и археологов. Связь улучшилась и на автотрассах, ведущих из Чекалина в Суворов, Белев и Калугу.