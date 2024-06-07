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Ozon объявил о сотрудничестве с ЦРПТ для борьбы с контрафактом

Ozon и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотрудничестве. ЦРПТ будет напрямую обмениваться с маркетплейсом данными при выявлении товаров без маркировки или с некорректным кодом. Такой подход позволит усилить контроль по предотвращению продажи контрафакта и фальсификата в интересах покупателей маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Теперь после получения и подтверждения жалобы от пользователя или бизнес-сообщества на товар, оператор государственной системы маркировки «Честный знак» будет передавать ее не только органам власти, но и напрямую Ozon. Благодаря этому маркетплейс сможет оперативно организовать внутреннюю проверку и скрыть карточки с витрины, если будут выявлены нарушения. Раньше этот процесс занимал больше времени: Ozon нужно было дождаться реакции от контрольно-надзорных органов, а уже после приступать к проверке.

«Борьба с контрафактом – непрерывный процесс, который требует постоянного внимания участников рынка и государства. Мы прилагаем немало усилий для того, чтобы обеспечить покупателей достоверной информацией о товарах, которые размещают продавцы на нашей платформе. Развитие сотрудничества с ЦРПТ позволит нам сделать еще один большой шаг в сторону прозрачных условий покупки товаров на маркетплейсе», – сказал Сергей Беляков, управляющий директор Ozon.

В эффективной технологии борьбы с просрочкой и некачественными товарами при помощи маркировки «Честный знак» заинтересованы и государство, и потребители, и сам бизнес, поскольку маркировка контролирует не только сроки годности товаров, но и легальность, разрешительную документацию.

«Ozon предлагает своим пользователям широкие возможности для того, чтобы быть уверенными в качестве и безопасности продукции. Взаимодействие с оператором системы маркировки даст покупателям еще большую уверенность в том, что товар легален и его качество соответствует заявленному. Ранее аналогичные соглашения были подписаны еще с рядом крупных площадок, то есть в сети формируется полноценное «пространство доверия», – сказал Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ.

Сигнализировать о нарушениях потребители могут через приложение «Честный знак». Помимо проверки кодов и самих товаров, пользователи получают доступ к данным государственных систем по принципу «единого окна», например, прослеживание пути молочного сырья от фермы до прилавка. Сегодня приложением пользуется уже 20 млн человек, которые проверили 200 млн товаров.

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