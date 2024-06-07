Сеть строительных гипермаркетов OBI запустила новое мобильное приложение

Новое мобильное приложение ОБИ объединило полный каталог товаров, представленных в магазинах сети, доступ к сервисам и полезную информацию для дома, ремонта и благоустройства загородного участка. Приложение можно скачать на платформах App Store, Google Play, а в перспективе и в других магазинах мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители ОБИ.

Основой мобильного приложения ОБИ стал полный каталог товаров для дома, ремонта, дачи и сада, разделенных по группам и категориям: более 80 тыс. товаров. Благодаря поиску пользователи приложения смогут ознакомиться с необходимыми позициями, выбрав товары с помощью подробных фильтров.

Оформление заказов в несколько кликов: доставка доступна для всех регионов присутствия сети строительных гипермаркетов OBI. Забрать необходимые товары пользователи приложения смогут самовывозом из ближайшего магазина сети или оформив доставку.

Теперь покупатели всегда смогут отследить свою историю заказов и запланировать будущие покупки, сохранив в избранном актуальные позиции. Также пользователям станут доступны идеи для строительства, информация об актуальных акциях и скидках, о которых также можно узнать в информативных сторис. В дальнейшем появятся комментарии и лайфхаки от экспертов, а также онлайн-планировщик.

Новое приложение разработано в соответствии с техническими решениями в сфере мобильных торговых площадок, с учетом специфики DIY-рынка и поведения покупателей на сайте OBI.

«Важно отметить, что сегодня покупатели заинтересованы в быстром и беспроблемном доступе к товарам и услугам. Именно поэтому мы провели аудит наших каналов продаж, а также коммуникации с клиентами и вышли на устойчивое развитие e-commerce, – отметил Максим Суравегин, исполнительный директор «OBI Россия». – За последний год мы выстроили омникальный подход, который лег в основу нашей стратегии. Перед OBI стояли важные задачи по улучшению клиентского сервиса с учетом потребностей наших покупателей, в частности – быстрый, а самое главное, удобный способ заказа необходимых товаров для дома, ремонта и дачи. Мобильное приложение – это не просто канал продаж, но и обновленный инструмент, благодаря которому коммуникация с клиентом станет более доступна. Широкий ассортимент более заметен для аудитории, если к нему есть доступ: новые магазины, обновленный сайт и теперь – мобильное приложение ОБИ».

Покупателям, совершившим первую покупку в мобильном приложении ОБИ, будут начислены 500 бонусов, которые они смогут использовать по карте лояльности OBI CLUB во всех магазинах сети.