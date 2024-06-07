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Цифровой гид по локальной кухне встретит якутян, приезжающих во Владивосток

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Владивостоку от МТС Travel. Гастрогид рассказывает об особенностях и преимуществах локальной кухни. Туристы, приезжающие в Приморский край, получат SMS со ссылкой на подробный гастрономический онлайн-путеводитель. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В создании онлайн-гида приняли участие эксперты ресторанной отрасли, фудблогеры, гастроэнтузиасты и представители Туристко-информационного центра Приморского края. В путеводителе можно найти их советы и рекомендации как в области гастрономии, так и в целом по отдыху в Приморском крае.

Гид от МТС Travel рассказывает о ключевых продуктах и блюдах, составляющих основу дальневосточной кухни. Из гастрономического гида туристы узнают, где стоит попробовать сырой гребешок, скоблянку из кукумарии или трепанга, севиче из трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника.

В путеводителе собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, показывающих дальневосточную кухню с разных сторон — рестораны с морепродуктами из аквариума и азиатской кухней, заведения, специализирующиеся на блюдах из мяса и дарах тайги. Также в гиде представлены рестораны с панорамным видом на море, уютные кофейни и места для атмосферных завтраков, пит-стопы для автопутешественников, гастрономические пространства и фудкорты, колоритные кафе с экзотической едой «не для всех» и подборки заведений, специализирующихся на напитках.

Специально для поклонников гастрономического туризма в онлайн-гиде собраны тематические фестивали и праздники, которые пройдут во Владивостоке до конца 2024 г. - фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба», культурно-гастрономический фестиваль «Приморские муссоны» и другие мероприятия, посвященные дальневосточной кухне.

«По данным МТС Travel, Якутия входит в топ-10 регионов, откуда чаще всего приезжают туристы во Владивосток. Жители Якутии часто совершают поездки во Владивосток с деловыми целями и продлевают отдых на выходные, приезжают в летнее время, чтобы отдохнуть на море на местных курортах. В последнее время набирает популярность и гастротуризм. Во Владивостоке есть уникальные рестораны, которые славятся далеко за пределами Дальнего Востока, поэтому созданный нами гастрогид весьма придется кстати всем любителям вкусно поесть. Туристы, пробующие местные блюда и напитки, могут больше узнать об истории и культурных особенностях региона через кухню», — сказал директор МТС в республике Саха(Якутия) Прокопий Неустроев.

Путешественники, прибывающие во Владивосток, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

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