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Татарстанские дети узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с «Фиксиками»

МТС, цифровая экосистема, и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет и включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети из Татарстана и других регионов России получат базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса – поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Интеллектуальные технологии в нашей жизни стали привычным явлением. В прошлом году в России было продано почти 1,8 млн «умных» устройств, что на 80% выше объёма продаж 2022 года. Они делают нашу жизнь комфортнее и проще, а бизнес использует интернет вещей в работе над качеством услуг, для удешевления процессов производства и логистики. Изучение умных технологий и их влияния на все сферы нашей жизни поможет детям грамотно их использовать, а в будущем, возможно, наши юные ученики смогут придумать новые способы их применения», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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