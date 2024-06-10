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В новосибирском Наукограде мобильный интернет разогнался до 150 Мбит/с

Абоненты «МегаФона» в поселке ученых Кольцово, расположенном в 25 км от Новосибирска, распробовали высокие скорости передачи данных в своих мобильных гаджетах. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в жилых микрорайонах современного Наукограда. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кольцово получил мировую известность благодаря уникальным разработкам в области молекулярной биологии. Именно здесь была создана одна из вакцин от коронавирусной инфекции. Сейчас в поселке строится Сибирский кольцевой источник фотонов – источник рентгеновских лучей, не имеющий аналогов в мире. Социальная среда, формируемая учеными, повышенный комфорт и развитая инфраструктура привлекают в населенный пункт новых жителей. На сегодняшний день в Кольцово проживают более 20 тыс. человек.

«Растет численность населения, а вместе с ней — и потребление онлайн данных. С начала года наши абоненты в Кольцово «прокачали» в 1,5 раза больше данных, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг. В населенном пункте, который имеет статус Наукограда, сотовая связь должна работать безупречно», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с стал доступен не только в жилых кварталах, в зону улучшения попали объекты социальной инфраструктуры: дом культуры ДК, Ледовый спорткомплекс, ветеринарный центр, магазины, детские сады. Теперь абоненты «МегаФона» могут пользоваться любыми цифровыми сервисами – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.

Развитие телеком-оборудования в населенном пункте также расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Пользователи могут одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

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