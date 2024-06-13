«Авиасейлс» запустил сервис для поиска жилья в путешествиях

Теперь на «Авиасейлс» можно бронировать не только билеты, но и жилье в путешествиях — это делает процесс удобнее и помогает сэкономить время на планировании отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Авиасейлс».

Сервис позволяет найти по всему миру более 2,5 млн вариантов для размещения, включая отели, апартаменты, хостелы, квартиры и глэмпинги. А описания районов на интерактивной карте помогут пользователям выбрать подходящий вариант.

Жилье можно подобрать с помощью удобных фильтров, например, круглосуточный заезд. Пользователям доступна оплата российской или иностранной картой, а также наличными на месте.

«Мы стремимся сократить пользователям время на поиск идеального варианта для размещения в путешествии. Например, на наших отельных картах есть описания районов и интересные места, на которые можно ориентироваться при выборе. Контент готовят локальные эксперты и редакция Авиасейлс», — сказала Дарья Добрынина, менеджер продукта.

Это еще один сервис «Авиасейлс», который позволяет полноценно спланировать поездку наряду с картами «Короче», которые более чем в 200 направлениях показывают лучшие места по мнению местных гидов и фотографов. А в издании ПСЖР можно найти подробные лайфхаки и опыт путешественников от первого лица.