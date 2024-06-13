CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Деловые Линии» рассказали о росте заказов через личный кабинет на 19%

В группе компаний проанализировали статистику формирования заявок с помощью сервиса за первый квартал 2024 г. В среднем порядка 21% клиентов пользуются личным кабинетом сайта, при этом у 65% из них есть полный доступ, который, в отличие от ограниченного, позволяет управлять заказами, менять в них данные, а также заказывать бухгалтерские документы. В 2023 г. полный доступ был только у 24% клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий».

«За последний год мы доработали и расширили возможности личного кабинета. Например, теперь пользователи видят ориентировочные дату и время выдачи груза, данные водителя, а также могут оплатить сразу несколько заказов и оформить перевозку в маркетплейс или торговую сеть. У клиентов есть возможность подать претензию по упрощенной схеме и самостоятельно возобновить ее рассмотрение, если заявка была завершена автоматически», – сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Воспользоваться расширенным функционалом можно бесплатно – достаточно подтвердить принадлежность учетной записи физическому или юридическому лицу.

Отметим, именно опыт клиентов является основой разработки новых и модернизации уже имеющихся решений в цифровых каналах компании. Поэтому «Деловые Линии» активно используют внутренние и внешние исследования, чтобы понять, насколько услуги соответствуют потребностям и ожиданиям пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

«Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Власти хотят создать в России отдельное госведомство по кибербезопасности

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024