Деревни, села и трассы: в Самарской области расширили 4G-покрытие

К лету 2024 г. для жителей 13 населенных пунктов региона и автопутешественников увеличили территорию сети LTE и скорость интернета. «МегаФон» модернизировал оборудование на объектах связи в небольших поселениях региона, а также вблизи региональных и федеральных дорог. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить достаточную емкость сети для обслуживания большого числа абонентов и уменьшить время загрузки мобильных данных до 30%, инженеры активировали дополнительные среднечастотные диапазоны. Использование онлайн-сервисов стало комфортнее для жителей сел Карловка, Алешкино, Водино, Выползово, деревни Сергеевка.

В поселках Богусский, Куйбышевский, Красный Городок, селах Надеждино, Большая Рязань, Красный Яр, Хорошенькое, Парфеновка «МегаФон» запустил низкочастотный слой сети, чтобы расширить радиус действия сигнала 4G до 10 км и улучшить покрытие как в центре, так и на окраинах поселений.

«Исходя из прошлогодних объемов, в июле-августе мобильный трафик в перечисленных поселениях увеличивается на 25-30% от среднегодовых значений. Так, в Выползово и Большой Рязани показатель в этот период обычно вырастает более чем на 50%. Вероятно, это связано с тем, что села входят в популярные пешие маршруты, — отметил Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. — Мы заранее обновили телеком-оборудование, перед сезоном высокого трафика. Теперь абоненты, которые любят отдыхать за городом, получат качественный сервис независимо от числа пользователей в сети и их активности».

Использование новых диапазонов позволило оперативно увеличить территорию действия мобильного интернета на ключевых автодорогах области. Позитивные изменения отразились на участках трасс M-5 «Урал» и P-229. Теперь водители и пассажиры, проезжающие по этой территории, могут связаться по видеосвязи с родными, загрузить карты, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.