CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Деревни, села и трассы: в Самарской области расширили 4G-покрытие

К лету 2024 г. для жителей 13 населенных пунктов региона и автопутешественников увеличили территорию сети LTE и скорость интернета. «МегаФон» модернизировал оборудование на объектах связи в небольших поселениях региона, а также вблизи региональных и федеральных дорог. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить достаточную емкость сети для обслуживания большого числа абонентов и уменьшить время загрузки мобильных данных до 30%, инженеры активировали дополнительные среднечастотные диапазоны. Использование онлайн-сервисов стало комфортнее для жителей сел Карловка, Алешкино, Водино, Выползово, деревни Сергеевка.

В поселках Богусский, Куйбышевский, Красный Городок, селах Надеждино, Большая Рязань, Красный Яр, Хорошенькое, Парфеновка «МегаФон» запустил низкочастотный слой сети, чтобы расширить радиус действия сигнала 4G до 10 км и улучшить покрытие как в центре, так и на окраинах поселений.

«Исходя из прошлогодних объемов, в июле-августе мобильный трафик в перечисленных поселениях увеличивается на 25-30% от среднегодовых значений. Так, в Выползово и Большой Рязани показатель в этот период обычно вырастает более чем на 50%. Вероятно, это связано с тем, что села входят в популярные пешие маршруты, — отметил Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области. — Мы заранее обновили телеком-оборудование, перед сезоном высокого трафика. Теперь абоненты, которые любят отдыхать за городом, получат качественный сервис независимо от числа пользователей в сети и их активности».

Использование новых диапазонов позволило оперативно увеличить территорию действия мобильного интернета на ключевых автодорогах области. Позитивные изменения отразились на участках трасс M-5 «Урал» и P-229. Теперь водители и пассажиры, проезжающие по этой территории, могут связаться по видеосвязи с родными, загрузить карты, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Власти хотят создать в России отдельное госведомство по кибербезопасности

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024