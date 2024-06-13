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Московские продавцы «Яндекс Маркета» получили девять новых точек для отгрузки товаров

«Яндекс Маркет» открыл девять новых пунктов приема товаров для продавцов из Москвы в Перово, Отрадном, Текстильщиках, Савеловском, Южных Воротах и других районах. Теперь предприниматели с небольшими партиями смогут сократить издержки на транспортировку и оперативно пополнять запасы товаров на фулфилмент-центре площадки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета»

«Мы продолжаем развивать сеть транзитных маршрутов из Москвы в наш флагманский фулфилмент-центр в Софьине. Только за эту весну у нас появилось более двадцати новых направлений транзитных маршрутов по всей России, сейчас запустили еще девять точек приема в Москве и планируем расширяться дальше. Таким образом мы уменьшаем транспортную нагрузку на склады «Маркета» и даем возможность продавцам расширить локальные продажи и не заботиться о поиске перевозчика для самостоятельной доставки товаров», – сказал операционный директор «Яндекс Маркета» Александр Костин.

В новые пункты можно отгрузить до 20 коробок весом до 20 килограмм каждая. Полный список адресов и время работы можно найти в личном кабинете продавца «Яндекс Маркета».

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