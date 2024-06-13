«Ростелеком» обеспечил интернетом четыре фельдшерско-акушерских пункта Прикамья

«Ростелеком» в Пермском крае обеспечил интернетом четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Все они находятся в отдаленных населенных районах: в поселке Всеволода-Вильве и селе Усть-Игум Александровского городского округа, в деревне Кузьва и селе Ошиб Березниковского района. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оксана Мелехова, заместитель министра здравоохранения Пермского края: «Быстрый интернет играет важную роль в улучшении организации работы медицинских учреждений, особенно в таких, как фельдшерско-акушерские пункты. Качественная связь позволяет специалистам работать в электронной медицинской карте, вносить туда записи, а также просматривать результаты исследований и осмотров специалистов из любой государственной медицинской организации Пермского края. Наличие интернета в фельдшерско-акушерских пунктах упрощает процесс записи на прием и дает возможность выписывать льготные рецепты, что особенно важно в удаленных районах».

Чтобы обеспечить медицинские учреждения доступом в Сеть, специалисты компании «Ростелеком» смонтировали почти полтора километра оптических магистралей. В каждом ФАПе организовано не менее двух портов для проводного интернета. Пропускная способность канала связи составляет 10 Мбит/с.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Компания “Ростелеком” имеет успешный опыт реализации крупных государственных программ. За пять лет в рамках национального проекта “Здравоохранение” мы подключили к высокоскоростным линиям связи 218 фельдшерско-акушерских пунктах Таким образом была создана база для развития цифровой экосистемы здравоохранения в Прикамье. Построенная телекоммуникационная инфраструктура повысила доступность медицинских сервисов для сотрудников и посетителей краевых социально значимых учреждений».