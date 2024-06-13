«Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей

«Ростелеком» намерен стать поставщиком услуг бронирования отелей первого выбора для сегментов В2В и В2G. Компания разрабатывает собственное решение — отельный консолидатор «Ростелеком Travel Tech» (RTT), построенный на специализированной ИТ-платформе. Оператором отельного консолидатора выступает ООО «СБО».

Консолидатор RTT включает ряд функциональных модулей, которые позволят заказчикам верифицировать отели и иные места размещения, типизировать клиентов, отбирать предложения в соответствии со своей трэвел-политикой, вводить для отелей специальные тарифные планы и т.д. Решение обеспечивает возможность вести юридически значимый электронный документооборот с отелями с выгрузкой в «1С», делать бронирование в реальном времени без овербукинга и использует технологии ИИ.

Отельный консолидатор RTT напрямую свяжет через единое окно отели и средства коллективного размещения с конечными потребителями из сегментов В2В и В2G через онлайн-инструменты агентств делового туризма (TMC, Travel Management System), предоставляя клиентам удобство пользования и оперативность в процессе бронирования отелей с мгновенным онлайн-подтверждением.

Так, например, единое окно для государственных предприятий обеспечит экономию и контроль бюджетов, исключит риски и позволит автоматизировать взаимодействие этого сектора экономики с отелями.

Услуги бронирования предоставляются по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели без дополнительных затрат заказчика на оборудование, программное обеспечение и содержание штата специалистов.

«Мы активно участвуем в развитии отельного бизнеса, помогая отельерам быстро и эффективно получать новых клиентов, увеличить заполняемость номеров в корпоративном сегменте, а также выходить на новые сегменты рынка. Мы намерены стать надежным и эффективным технологическим партнером по дистрибуции для отельеров России. Мы видим востребованность автоматизации бронирования в государственном сегменте, поэтому планируем предложить качественную систему для обслуживания задач по командировкам», — сказал генеральный директор компании «СБО» Дмитрий Олиферко.

«После приобретения компании “Кортеос” создание своего отельного консолидатора, расширяющего взаимодействие с B2B-клиентами, стало для нас очевидным и логичным шагом. Мы готовы и дальше развивать вертикаль оказания услуг корпоративным и государственным клиентам, гибко управляя качеством по всей цепочке предоставления сервисов. Наша компания объединила команду высококвалифицированных экспертов отрасли, благодаря чему мы планируем успешно запустить новый продукт на рынок и охватить все его сегменты», — сказал директор по новым цифровым продуктам «Ростелекома» Андрей Кушнарев.

В декабре 2023 г. «Ростелеком» приобрел 60% акций ООО «Кортеос». Разработанная компанией платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform — это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами). Сделка с «Кортеос» стала значимым элементом комплексной программы цифровизации туристической индустрии