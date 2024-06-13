Технологии будущего в автомобилях: мнение молодых россиян

Сервис «Авто.ру» узнал, что больше всего автолюбители ждут от электронных ассистентов повышения комфорта и безопасности, а мечтают о помощи в поиске свободного места на парковке и самого быстрого маршрута. Об этом CNews сообщили представители Авто.ру.

Опрос 1,23 тыс. автомобилистов в возрасте 18-45 лет проведен во всех регионах России в марте 2024 г. Автомобилисты хотят, чтобы современные технологии упрощали вождение с помощью «подсказок». При этом само управление, по их мнению, должно остаться в руках самого водителя. Среди самых желанных технологий у молодого поколения оказались те, которые завязаны на обмене данными между транспортными средствами в потоке и с объектами инфраструктуры. Прежде всего — передача предупреждений об опасной дорожной ситуации впереди от других машин (55%). Схожее число респондентов хотело бы обладать системами, которые динамически корректируют маршрут поездки исходя из загруженности дорог (53%) и сообщают о свободных местах для парковки рядом (42%). Половина опрошенных хотят, чтобы автомобиль оповещал о необходимом обслуживании и ремонте.

Более 40% участников опроса согласны делиться информацией о своих поездках, если это принесет им выгоду в виде снижения стоимости страхового полиса. Хотя результаты опроса демонстрируют высокую степень принятия электронных помощников в автомобиле, только 15% респондентов сказали, что готовы доверить автопилоту полное управление машиной.

В современных автомобилях уже есть системы, которые облегчают вождение и делают его более безопасным. Молодые россияне чаще всего выбирают машины с парктрониками (42%), навигационной системой (36%), адаптивным круиз-контролем (22%), системой автоматического аварийного торможения и с возможностью подключения к интернету (20%).

Доверие к электронным ассистентам вождения (антиблокировочная система, парктроники, тормозной ассистент и т.д.) находится на высоком уровне: 82% уверены в надежности систем. Большинство положительно относится к управлению всеми функциями автомобиля, не связанными с управлением, через дисплей (60%).

Почти 70% россиян планируют покупку автомобиля в ближайшие два года: 40% сделают выбор в пользу новой машины, а 27% хотят приобрести авто с пробегом. Четверть россиян меняют машину из-за несоответствия их потребностям и почти 15% — из-за изменения в образе жизни. Помимо стоимости, при выборе автомобиля опрошенные ориентируются на надежность (68,5%), марку (46,5%), расход топлива (36%) и мощность двигателя (30%).