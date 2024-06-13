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В Чебоксарах «МегаФон» подготовил мобильную сеть к туристическому сезону

Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее для жителей и гостей столицы Чувашии. Определив места с максимальной нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры операторы модернизировали свыше 100 базовых станций в разных частях города.

Наиболее масштабные работы прошли на проспектах Яковлева, Московском, Тракторостроителей, Мира и улицах Гагарина, Пирогова, Пролетарской, Хмельницкого. В том числе связисты охватили туристические маршруты вблизи музеев, театров, спортивных объектов, санаториев и лесопарковых зон.

В ходе модернизации оператор запустил новый среднечастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Техническое решение позволило увеличить емкость и обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

«На жителей столицы уже приходится 53% всего дата-трафика региона. В теплое время года добавляется также ощутимый объем интернет-данных от туристов. Проведенные инфраструктурные работы позволили уменьшить время загрузки сайтов и приложений для наших клиентов до 30%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Как показывает анализ больших данных оператора, уже с весны столицу республики начали активно посещать путешественники. Чаще всего в Чебоксары приезжают гости из Нижнего Новгорода, Казани, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В среднем за поездку абонент «МегаФона» использует по 2,5 ГБ данных, а рекордсмены из Калининграда, Южно-Сахалинска и Якутска — около 3,5 ГБ.

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