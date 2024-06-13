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Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге

Среди велокурьеров, которые сотрудничают с «Яндекс Лавкой» в Санкт-Петербурге, появились велопомощники — северная столица стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Велопомощники будут следить за соблюдением правил парковки велосипедов у дарксторов «Лавки», напоминать курьерам о правилах дорожного движения, а также чинить велосипеды, если что-то сломается. Прежде чем стать велопомощником, курьеры сдают тест на знание ПДД и проходят дополнительное обучение. Благодаря этому процесс доставки в городе станет еще комфортнее и безопаснее.

Велопомощники уже появились на территории 53% дарскторов Санкт-Петербурга, в первую очередь в районах с оживленными дорогами, где чаще всего бывают курьеры на велосипедах. За каждым велопомощником закреплено около 10 дарксторов. Они будут приезжать несколько раз в неделю, чтобы помочь велокурьерам-партнерам «Лавки» и «Еды» и других сервисов доставки.

Если что-то сломается, велопомощники смогут починить велосипед с помощью ремонтного набора, который есть во всех дарксторах. Также они будут дежурить на опасных участках дороги и следить, чтобы курьеры спешивались на пешеходных переходах и соблюдали скоростные ограничения. Если помощник заметит нарушения, он напомнит велокурьеру о ПДД.

Велопомощники Санкт-Петербурга закреплены за дарксторами «Лавки» в Приморском, Калиниском, Петроградском, Невском и других районах. Если же что-то случится на территории другого даркстора, туда оперативно направят помощь. При необходимости, в будущем там может появиться постоянный помощник.

Первые велопомощники появились весной в Москве. Они уже помогают на территории 72 дарксторов «Лавки».

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