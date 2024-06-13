VK запускает сервис для тестирования и анализа новых функций в приложениях и сайтах

VK открывает собственную платформу для проведения A/B-экспериментов всем разработчикам. Она помогает принимать решение о внедрении новых функций в мобильных приложениях на iOS и Android и веб-сайтах на основе анализа поведения пользователей: частота запуска, совершенных покупок, проведенного времени или запуска ключевых функций. Сервис дает возможность получать объективные данные и ускоряет проведение A/B-тестов на порядок – с дней до часов и выдерживает нагрузку в сотни экспериментов и тысячи метрик ежедневно. Сервис актуален для разработчиков банковских приложений, интернет-магазинов и маркетплейсов, сервисов доставки, мобильных игр и других.

Платформа разработана командой «Почты Mail.ru» для принятия решений о развитии сервиса с 50-миллионным MAU. Она позволила снять необходимость в ручных тестах. Платформа умеет включать и выключать новые функции в приложениях, таргетироваться на определенные срезы пользователей, а также считать метрики и выводить результаты в виде удобных и понятных графиков и отчетов.

Разработчики могут воспользоваться платформой через Remote Config в «Консоли RuStore», где зарегистрировано уже более 10 тыс. паблишеров из России и других стран. При запуске новых возможностей в приложениях, сервис таргетирует обновление на определенную аудитории и отслеживает результат внедрения. Кроме того, сервис сохраняет результаты экспериментов за 10+ лет, что дает возможность разработчикам видеть, то, как менялся продукт. При этом платформа работает с обезличенными группами и не имеет доступа к личным и персональным данным пользователей или их устройствам.

«Знак качества для внутренней разработки, когда мы готовы вывести ее на внешний рынок. Рад, что с этим проектом у нас получилось», — отметил технический директор Mail.ru Александр Смирнов.

Сервис доступен бесплатно для всех разработчиков. Сейчас его используют в «Почте Mail.ru», «Облаке», «Календаре», RuStore и других проектах VK с суммарной аудиторией более 70 млн человек.