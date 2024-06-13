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«Яндекс Путешествия» позволят забронировать апартаменты по всей России

«Яндекс Путешествия» начинают работать с апартаментами. Владельцы жилья смогут размещать свои предложения через сервис и получат доступ к многомиллионной аудитории платформы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас подключиться можно только через партнеров — первым стал RealtyCalendar, сотрудничающий с десятками тысяч объектов. Со временем будут доступны другие варианты размещения и пользователи смогут выбирать среди еще большего числа выгодных предложений в новой категории.

«Мы начинаем работу с этим сегментом, и, думаю, партнеры быстро отреагируют на такую возможность в период высокого летнего сезона. Наши пользователи и владельцы жилья довольно часто интересовались бронированием и размещением апартаментов, а значит, это крайне актуально, — сказал Павел Алешин, руководитель «Яндекс Путешествий». — Возможность забронировать апартаменты расширяет и число сценариев для поездок, и аудиторию нашего сервиса. Например, отдыхать с детьми иногда удобнее в апартаментах, так как можно более комфортно планировать свой быт».

Подключиться к сервису могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Для владельцев жилья, которые разместят свои апартаменты на платформе в июне действует сниженная комиссия за успешные бронирования — 10%*. Кроме того, владельцы смогут указать сумму депозита, чтобы путешественники были в курсе всех условий проживания, также это поможет в случае порчи имущества. Для пользователей при бронировании апартаментов действует программа лояльности «Яндекс Путешествий».

Для размещения объекта достаточно указать адрес электронной почты и менеджер каналов — после этого данные о жилье поступят в «Экстранет Яндекс Путешествий». Далее, если потребуется, владелец дополняет информацию о своем предложении и публикует его. После модерации объявление появится на «Яндекс Путешествиях». С любыми вопросами поможет поддержка сервиса.

*При подключении апартаментов, квартир, коттеджей, загородных домов и других объектов посуточной аренды к «Яндекс Путешествиям» с использованием менеджера каналов RealtyCalendar в период с 10 по 30 июня 2024 г. (сроки могут скорректироваться) комиссия сервиса составит 10% вместо 15% за все успешные бронирования, совершенные с 10 июня по 31 августа 2024 г.

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