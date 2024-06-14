«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в пригороде Йошкар-Олы

Для жителей поселка Медведево неподалеку от Йошкар-Олы «МегаФон» улучшил качество мобильной связи. Определив места с наибольшей нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры «МегаФона» развернули LTE в дополнительных частотных диапазонах. Работы позволили увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета до 30%.

В районном центре Медведевского района уже проживает более 21 тыс. человек и это число продолжает увеличиваться. Здесь идет строительство жилых комплексов, появляются новые кварталы. Вместе с поселком растет частота использования цифровых сервисов. Ежемесячно в Медведево абоненты оператора загружают свыше 176 терабайт данных — объем 55 тыс. полнометражных фильмов. За год этот показатель стал больше на 52%. Выходят в Сеть в основном с помощью скоростного 4G‑интернета. Сегодня через сеть LTE проходит 92% от всего онлайн-трафика.

«В Медведево много молодых семей с детьми, которые активно используют мобильный интернет. Более 45% трафика приходится на абонентов в возрасте от 30 до 40 лет. Самый востребованный контент у местных жителей — видео. В результате модернизации оборудования нагрузка на действующие базовые станции снизилась. Это позволяет еще большему числу людей одновременно загружать объемные файлы за короткий промежуток времени», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

Работы по улучшению инфраструктуры связи прошли на центральных улицах поселка, в спальных кварталах, вблизи социальных и спортивных объектов. Теперь страницы загружаются быстрее на территории Центрального парка, стадиона «Олимп», Историко-художественного музея, железнодорожной станции Аксаматово, а также в быстро застраивающемся микрорайоне «Чеховский».