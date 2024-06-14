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МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области

МТС обеспечила сетью стандарта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного интернета вещей и автоматизации производства за счет работы умных приборов и датчиков.

Сеть NB-IoT от МТС стала доступна на всей промышленной площадке компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» — поставщика и официального представителя производителей сельхозмашиностроения. Новое покрытие позволит предприятию, расположенному в 40 км от Воронежа и городской инфраструктуры, реализовывать комплексные решения в сфере промышленного интернета вещей и осуществлять удаленный мониторинг работы всех систем предприятия, включая пожарную сигнализацию, генераторы электричества, счетчики воды, трекинг промышленного оборудования, датчики парковки и различные варианты автоматизации административных и складских помещений.

«Ключевая особенность технологии NB-IoT по сравнению с другими существующими стандартами – масштаб сети и возможность получения данных в реальном времени на любое устройство, например, корпоративный смартфон. Интернет вещей уже активно используется в различных отраслях хозяйства – помогает экологам осуществлять контроль за воздействием предприятий на природу, следит за перевозкой грузов и перемещениями курьеров логистических компаний, передает информацию о работоспособности датчиков видеонаблюдения или контроля расхода электроэнергии и водоснабжения на предприятиях. Все эти цифровые решения на базе NB-IoT легко адаптируются под потребности агрокомплекса, где складские помещения, элеваторы и сельскохозяйственная техника находятся вдали от городской инфраструктуры, но нуждаются в непрерывном контроле. Например, умные датчики способны успешно осуществлять мониторинг движения сельскохозяйственной техники во время уборочной поры, следить за техническим состоянием машин и расходом топлива, обеспечивать безопасность хранения зерна или семечки в элеваторах за счет датчиков контроля необходимой температуры», – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Помимо высокотехнологичной сети NB-IoT, на территории «ЭкоНиваТехника» стала доступна связь LTE. Сотрудники и клиенты компании смогут пользоваться качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом на всей территории предприятия, включая административный корпус и складские помещения.

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