Новосибирцам предлагают попробовать «Флекс» — сервис оплаты частями МТС

Цифровая экосистема МТС запускает сервис «Флекс» для оплаты покупок равными платежами без комиссии и переплат с карты любого российского банка. Услуга доступна и новосибирцам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» — экосистемный сервис, который позволяет растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

Сейчас растянуть платеж с помощью «Флекс» пользователи могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.

«В будущем растянуть платежи можно будет во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Это делает наш сервис автономным и не требует дополнительных действий со стороны магазинов. Также мы планируем развить сервис, чтобы пользователи могли разбить оплату не только на четыре части, но и выбрать более длительный период», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.