Новый российский продукт позволяет посмотреть на компанию глазами хакеров

Российская компания-разработчик решений в сфере информационной безопасности Start X (ex-«Антифишинг») представила Start EASM — продукт для управления публичными техническими и человеческими активами. Об этом CNews сообщили представители Start X.

К таким активам относятся публично доступные корпоративные логины и пароли, забытые служебные домены, тестовые среды, документы с конфиденциальной информацией, файлы с персональными данными клиентов. Все они появляются в открытом доступе в результате небезопасных действий сотрудников или подрядчиков: DevOps-инженеров, разработчиков, HR-менеджеров и других коллег.

Такие активы в первую очередь находят и используют злоумышленники, чтобы проникнуть в инфраструктуру компании и получить доступ к системам и данным клиентов. Например, они могут найти документ с данными клиентов компании в таск-трекере, к которому сотрудник открыл публичный доступ. Или выкупить забытый корпоративный домен и создать фишинговую страницу, чтобы собрать корпоративные логины и пароли для последующих целевых атак на сотрудников.

В среднем компании не знают о 30% своих публичных активов, каждый из которых может стать причиной инцидента безопасности. Start EASM помогает заранее увидеть такие активы и устранить связанные с ними уязвимости до того, как их используют злоумышленники.

«Наш продукт помогает не только определить поверхность атаки, но и показывает связь между угрозами для компании и небезопасными действиями людей. Благодаря этому команды безопасности могут увидеть и устранить саму причину появления таких уязвимостей — через целевое обучение своих сотрудников, тренировку навыков безопасной работы и доставку актуальных требований до продуктовых команд», — сказал Сергей Волдохин, директор по продуктам экосистемы Start X.

Команда Start X работает с 2016 г. и известна своими продуктами, которые повышают киберграмотность сотрудников крупных российских компаний. Продуктами экосистемы Start X уже пользуются VK, «М.Видео-Эльдорадо», Райффайзенбанк, Банк «Санкт-Петербург», QIWI, «Русский Свет» и другие.