Пермякам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС

ПАО «МТС» объявляет о запуске сервиса «Флекс» для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» – экосистемный сервис, позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

Сейчас растянуть платеж с помощью «Флекс» пермяки могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.

Вторым этапом жителям Пермского края станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Также в планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.

Одним из преимуществ сервиса является отсутствие комиссии для магазинов. Дополнительной интеграции также не требуется.

«Теперь жители Прикамья могут пользоваться оплатой частями офлайн везде, где работает QR СБП. Таким образом наш сервис становится автономным, не требуя никаких действий от магазинов. Уверена, что пользователи его оценят по достоинству, тем более, что в планах – активно развивать новый сервис, максимально адаптируя его под потребности клиента», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.