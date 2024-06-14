В России стали вновь популярны пленочные фотоаппараты

Россиян охватила ностальгия по «пленочным» временам: за год на «Авито» заметно вырос интерес к пленочным фотокамерам. В топе брендов по росту продаж — Olympus (+26%), Yashica (+26%) и Nikon (+21%). Аналитики «Авито» изучили динамику продаж фототехники с пленкой весной 2024 г. относительно аналогичного периода в прошлом году и назвали самые популярные бренды у россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Возглавляют топ марок с самым заметным ростом продаж за год — фотоаппараты от брендов японских производителей фото и видеотехники. Так, первую строчку, по итогам трех весенних месяцев, занимает Olympus, фотоаппараты этого бренды покупали в этом году чаще на 26%, чем в аналогичном периоде в 2023. Средняя стоимость на «Авито» весной 2024 года составила 8,6 тыс. руб.

На второй строчке с минимальным отрывом обосновался еще один «японец» — Yashica. Стать владельцем такого аппарата можно в среднем за 18,2 тыс. руб. Продажи пленочной фототехники Yashica за год выросли на 26%.

Замыкает тройку лидеров — Nikon. Еще один японский бренд увеличил продажи на «Авито» весной 2024 г. на 21%. Средняя цена, по которой продавцы предлагали эти фотоаппараты, — 16,5 тыс. руб.

Четвертым стал Konica Minolta, его покупали на 20% чаще. На «Авито» средняя стоимость этого бренда ниже других японских «собратьев», составляет 7,3 тыс. руб. Следом — Canon, с ростом продаж на 12%. В среднем этой весной продавался на площадке за девять тыс. руб.

На другие популярные бренды также стали продаваться лучше. Например, Fujifilm покупали чаще на 10%, Polaroid — на 9%, Kodak — на 7%. Средние цены на площадке — 8,1 тыс. руб., 2,5 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. соответственно.

Несмотря на существенный рост интереса к «японцам», самой популярной маркой пленочных камер в России по-прежнему остается «Зенит». Он лидирует по доле продаж в общем объеме на «Авито» и занимает 13% всех покупок. Найти «Зенит» на площадке можно в среднем за 2,3 тыс. руб.

Также в число любимых брендов вошли Fujifilm с долей 10%, Olympus, доля — 9%, Polaroid — 8%, и Kodak — 7%.

Ранее аналитики «Авито» отмечали рост интереса пользователей площадки к аналоговым носителям и проигрывателям, по итогам 2023 г. продажи выросли почти в полтора раза — на 48%. При этом наибольший рост традиционно показывали продажи грампластинок — в два раза год к году.