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В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты

Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил еще один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой из трех способов входа: по логину и паролю; по телефону; по номеру карты.

Кроме того, сам вид стартовой страницы веб-версии стал более лаконичным, простым и удобным. Вместо кнопок «Изменить пароль» и «Восстановить доступ» появилась одна кнопка «Забыли логин или пароль?», которая ведет на восстановление доступа по номеру карты или логину.

Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка: «Мы развиваем не только мобильное приложение, но и веб-версию «СберБанк Онлайн». Сегодня веб-версией ежемесячно пользуются 5,5 млн человек, поэтому мы продолжим улучшать ее, чтобы всем нашим клиентам было удобнее и проще получать доступ к привычным сервисам с телефона, компьютера или планшета».

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