«Авито Услуги»: спрос россиян на ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт популярных бытовых приборов за последний год. Чаще всего в мае 2024 г. россияне обращались за ремонтом стиральных/сушильных машин, холодильников или холодильных камер, телевизоров и варочных панелей. Аналитики «Авито Услуг» провели исследование и выяснили, какие бытовые приборы стали ремонтировать чаще. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Конфорки на плитах начали ремонтировать в 10 раз чаще

За год спрос на ремонт варочных панелей и духовых шкафов в целом вырос на 24%, а спрос на общую диагностику увеличился почти в четыре раза. Также вырос спрос и на ремонт составляющих этих приборов. Замену рабочих панелей для конфорок россияне заказывают почти в 10 раз чаще, ремонт горелки и термостата - в девять и семь раз соответственно. За год предложение ремонта варочных панелей и духовых шкафов вырос на 42%.

Ремонт микроволновых печей

Микроволновые печи – незаменимый помощник на кухне. Важно поддерживать их работоспособность. Спрос на ремонт микроволновых печей вырос за год, с мая 2023 г. по май 2024 г., почти в шесть раз. Увеличивается и предложение по ремонту микроволновок: за год изменение составило почти в пять раз.

В стиральных машинах чаще всего ломаются барабаны

Ремонт этой техники стал одной из самых популярных услуг в мае 2024 г. Спрос на диагностику стиральных машин и сушилок увеличился за год почти в два раза. Услуги по ремонту и замене барабана стали заказывать каждую в семь раз чаще. За год предложение по ремонту стиральных и сушильных машин увеличился на 35%.

Компрессоры, термостаты и вентиляторы чаще всего ломаются в холодильниках

Россияне начали чаще задумываться о диагностике холодильников и морозильного оборудования. Спрос на эту услугу вырос почти в четыре раза. Для поддержания работы холодильника в нем должен быть соответствующий уровень фреона. Спрос на заправку им увеличился в семь раз. Спрос на замену компрессора, термостата и вентилятора вырос в четыре раза по каждому из элементов. Предложение по ремонту холодильного оборудование увеличилось на 20% за рассматриваемый период.

Кофемашина – важный помощник утром

Кофемашины также подвержены поломкам. Россияне начали на 41% чаще обращаться за их ремонтом. Также превентивно заказывают диагностику аппарата. Количество таких запросов увеличилось почти в пять раз. Спрос на ремонт отдельных составляющих кофемашин также изменился. Самый большой скачок произошел с услугой по замене термостата: за год россияне начали заказывать ее в 19 раз чаще.

Телевизоры еще смотрят

Диагностику телевизоров за последний год стали заказывать почти в три раза чаще. С увеличением количества дополнительной техники для просмотра ТВ растет и спрос на ее настройку. С мая 2023 г. по май 2024 г. почти в восемь раз увеличился спрос на настройку антенн и в шесть раз увеличился спрос на настройку цифровых каналов. Предложение по ремонту телевизоров увеличилось на 13%.

Ремонт универсального помощника на кухне

Мультиварка – это универсальный кухонный помощник. Спрос на ремонт этого прибора вырос в четыре раза с мая 2023 г. по май 2024 г. Сами мастера начали предлагать эту услугу в почти в четыре раза чаще.

Пылесосы – залог чистоты

Спрос на ремонт обычных пылесосов увеличился за год в семь раз, а ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз. Предложение мастеров не отстает от спроса. Мастера начали почти в шесть раз чаще предлагать услуги по ремонту обыкновенных пылесосов и в четыре раза чаще ремонт роботов-пылесосов.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах»: «В мае мы отметили особый рост и спроса, и предложения по ремонту бытовой техники. Самый большой прирост спроса за год показали пылесосы и микроволновые печи – в шесть раз по каждой категории. По ним же увеличились и показатели предложений: в шесть и в пять раз соответственно. Поломка бытовой техники часто застает людей врасплох. И нам важно помочь пользователям без лишнего стресса найти подходящего специалиста для любой ситуации. Благодаря фильтрам для поиска, оценкам и отзывам предыдущих клиентов, каждый может подобрать себе нужного мастера».