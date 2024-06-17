«Авито» запустил показы по видеосвязи

Онлайн-показ по видеосвязи стал доступен в категориях «Товары», «Транспорт», «Недвижимость» и для части объявлений в категории «Услуги». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Теперь покупатели могут оценить качество товаров и услуг с помощью видеосвязи в мобильном приложении.

При необходимости во время разговора можно переходить из видео в аудио и обратно.

Функция доступна пользователям iOS и Android.

Частный продавец может включить онлайн-показы при публикации каждого объявления. В таких объявлениях появится кнопка «Запросить онлайн-показ», а в ленте поиска оно будет отмечено бейджем «Онлайн-показ».

«Мы внедрили онлайн-показы в приложение, чтобы создать комфортные условия для быстрых и безопасных сделок. Теперь пользователи могут обсудить детали, не покидая приложение и без необходимости заранее встречаться. Онлайн-показ заменяет первичный осмотр, позволяет обсудить и посмотреть товар более детально, чем на фотографиях», — сказал Евгений Троицкий, руководитель коммуникационных продуктов в «Авито».

Для запуска видеосвязи покупателю необходимо нажать на кнопку «Запросить онлайн-показ», уведомление об этом появится у продавца в мессенджере платформы. Как только продавец подтверждает запрос нажатием кнопки «Начать онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно.

Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который проверяет, достаточно ли хорошее качество сети у пользователя. Сервис звонков определяет качество соединения и адаптируется к нему, благодаря использованию технологии WebRTC (Web Real Time Communications). С помощью этого обеспечивается наилучшее качество видео и звука даже в условиях плохой сети.