«МегаФон»: челябинцы стали чаще приезжать на озеро Увильды

В Челябинской области по-настоящему летняя погода установилась не так давно, но жители и гости региона уже активно приезжают на Увильды, чтобы провести время у водоема и насладиться отличными видами. С начала 2024 г. количество посетителей этого места выросло на 11% по сравнению с показателем 2023 г., свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Южноуральцы пользуются моментом и загорают у озера Увильды, не забывая при этом о цифровом контенте. Интернет-трафик абонентов оператора за год вырос на 97% – туристы активно отправляют видео и фото с отдыха, слушают любимую музыку и пользуются соцсетями.

Пик интереса традиционно приходится на выходные, когда к водоему приезжает почти в два раза больше людей, чем в обычный будний день. В июне 2024 г. больше всего отдыхающих на озере было 12 июня – в День России.

Чтобы южноуральцы и гости региона проводили время с комфортом, специалисты «МегаФона» провели модернизацию оборудования и запустили дополнительный высокочастотный слой 4G. Увеличение скорости почувствуют и отдыхающие санатория «Увильды» и базы отдыха «Красный камень».

«Трафик в популярных туристических местах Южного Урала планомерно растет, и каждый год мы подготавливаем инфраструктуру, чтобы обеспечить наших абонентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью. Благодаря модернизации оборудования скорость передачи данных в районе озера Увильды составляет более 50 Мбит/с, что позволяет оперативно загружать информацию в сети», – сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

В 2023 г. «МегаФон» запустил вблизи озера Увильды базовую станцию 4G дополнительно к двум существующим. Объект обеспечил уверенное 4G‑покрытие для отдыхающих и жителей поселка Сайма.