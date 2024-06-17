«МегаФон» усилил связь во время проведения «Тун пайрам»

Свыше 40 тыс. гостей и участников народных гуляний, которые прошли 14 и 15 июня 2024 г. на Сагайской поляне в Аскизском районе Хакасии, активно делились в режиме реального времени фото- и видеоконтентом, вели прямые эфиры и записывали сторис. «МегаФон» развернул базовую станцию, которая позволила абонентам передать на высоких скоростях более 330 тыс. МБ информации с Республиканского национального праздника «Тун пайрам». Семейные традиции», посвященного Году семьи в России. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тун пайрам или праздник первого молока (айрана) был возрожден в 1980-х, и теперь он занимает одно из важнейших мест в календаре культурных событий республики. Он связан с почитанием скотоводства, ритуалами и обрядами летнего цикла. Народные гуляния всегда проходят в особой тематике. В 2024 г. они посвящены сохранению семейных традиций и ценностей. Главными участниками стали взрослые и дети, за два дня праздник посетило свыше 40 тыс. гостей. Они представляли род, знакомили гостей с народным творчеством, играми и секретами национальной кухни. Организаторы приготовили девять творческих площадок, на которых прошли концерты, мастер-классы, конкурсы, состязания и многое другое.

«В этом году «МегаФон» не просто обеспечивал сотовую связь на одном из главных праздников в Хакасии, а являлся партнером мероприятия, поэтому на нас лежала двойная ответственность. Наши инженеры могут оперативно установить мобильную базовую станцию в любом месте, где нужен интернет 4G и надежная голосовая связь. Большая емкость сети позволяет одновременно находиться онлайн до тысячи активных пользователей, при этом средняя скорость передачи данных может достигать 40 Мбит/с. Мы успешно применяем передвижной комплекс при проведении масштабных мероприятий с многотысячной аудиторией по всей России. Например, молодежный этно-туристский форум «Этнова» в Хакасии, праздник животноводства «Наадым» в Туве, фестиваль «Динотерра» в Кузбассе, рок-фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске и другие», - сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Мобильная базовая станция оборудована телескопической антенной, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 км. При необходимости она может работать совершенно автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной и дизельной электростанцией.

«Трудно переоценить значение мобильного интернета в жизни современного человека, особенно когда это касается ярких и эмоциональных моментов. Поэтому организация надежной сотовой связи на Тун пайраме была в числе приоритетных задач организаторов праздника, наравне с концертной программой и фудкортами. Мобильным интернетом пользовались не только гости и участники праздника, но и средства массовой информации, которые транслировали народные гуляния в прямом эфире РТС», - сказала главный организатор праздника, директор Национального центра народного творчества имени С.П. Кадышева Анна Шаламова.