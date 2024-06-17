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«МегаФон» включил 4G на «Снежной реке»

Жители и туристы, приезжающие в поселок Береть, впервые получили доступ к голосовым звонкам и мобильному интернету «МегаФона». В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в популярном месте отдыха Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поселок Береть Березовского района расположен на берегу живописной сибирской реки Мана. Населенный пункт относится к категории «малых». В нем постоянно проживают чуть более 100 человек. Кроме местных жителей мобильным интернетом активно пользуются многочисленные туристы, которые увлекаются сплавами по реке, охотой и рыбалкой. В поселке действует школа и несколько гостиничных комплексов.

Устойчивый сигнал 4G на скорости до 30 Мбит/с позволит сельчанам и гостям поселка - абонентам «МегаФона» звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, слушать музыку онлайн.

Местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей узкой специализации, или вызвать помощь на дом при необходимости. А в новом учебном году педагогам будет проще готовиться к занятиям, а ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет как за счет собственных технологических решений, так и в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов, как в случае с Беретью. Место пользуется большим спросом у туристов, часть из которых является абонентами «МегаФона», поэтому нам было важно обеспечить качественную связь в поселке», - сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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