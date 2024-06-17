CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила сеть фиксированной связи на 15 новых ЖК Ставрополя

МТС подключила к сети фиксированной связи 15 новых жилых комплексов в Ставрополе. Домашний интернет и цифровые сервисы стали доступны примерно 30 тыс. жителей.

В зону расширения оптоволоконной сети вошли жилые комплексы во всех частях города: в центре, на Юго-западе, на Северо-западе, Ташле, Чапаевке, 204 квартале. Например, домашний интернет от компании стал доступен в домах в ЖК «Квартет», ЖК «Гагарин», ЖК «Родники» и др. Больше всего оптоволоконных сетей МТС проложила на улицах Генерала Маргелова и Матрены Наздрачёвой. Здесь МТС подключила все дома нового ЖК «Российского».

Жителям этих домов теперь доступны и специальные «пакетные» тарифы МТС, в которые включены мобильная и связь, домашний интернет, онлайн кинотеатр Kion, домашнее ТВ и другие услуги. Тариф можно подключить как для одного абонента, так и для всей семьи. Использование таких комплексных решений позволяет сэкономить до 40% обычных трат на связь и домашний интернет.


«Квартиры в новостройках чаще всего покупают семьи с детьми. Мы понимаем, как важно им оптимизировать свои траты без сокращения своей потребительской корзины. Для экономии семейного бюджета без отказа от нужных услуг у МТС есть множество решений. В первую очередь, это «пакетные» тарифы, в которые включены мобильная связь и домашний интернет по более низкой цене. Кроме того, в этом году наши клиенты могут оформить семейную подписку МТС Premium сразу на три номера по стоимости одного абонемента», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024