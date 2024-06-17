МТС расширила сеть фиксированной связи на 15 новых ЖК Ставрополя

МТС подключила к сети фиксированной связи 15 новых жилых комплексов в Ставрополе. Домашний интернет и цифровые сервисы стали доступны примерно 30 тыс. жителей.

В зону расширения оптоволоконной сети вошли жилые комплексы во всех частях города: в центре, на Юго-западе, на Северо-западе, Ташле, Чапаевке, 204 квартале. Например, домашний интернет от компании стал доступен в домах в ЖК «Квартет», ЖК «Гагарин», ЖК «Родники» и др. Больше всего оптоволоконных сетей МТС проложила на улицах Генерала Маргелова и Матрены Наздрачёвой. Здесь МТС подключила все дома нового ЖК «Российского».

Жителям этих домов теперь доступны и специальные «пакетные» тарифы МТС, в которые включены мобильная и связь, домашний интернет, онлайн кинотеатр Kion, домашнее ТВ и другие услуги. Тариф можно подключить как для одного абонента, так и для всей семьи. Использование таких комплексных решений позволяет сэкономить до 40% обычных трат на связь и домашний интернет.





«Квартиры в новостройках чаще всего покупают семьи с детьми. Мы понимаем, как важно им оптимизировать свои траты без сокращения своей потребительской корзины. Для экономии семейного бюджета без отказа от нужных услуг у МТС есть множество решений. В первую очередь, это «пакетные» тарифы, в которые включены мобильная связь и домашний интернет по более низкой цене. Кроме того, в этом году наши клиенты могут оформить семейную подписку МТС Premium сразу на три номера по стоимости одного абонемента», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.