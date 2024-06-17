CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС запустила в Хакасии экосистемный сервис оплаты частями «Флекс»

ПАО «МТС» объявляет о запуске сервиса для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» — экосистемный сервис «покупай сейчас, плати потом», позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

Сейчас растянуть платеж пользователи смогут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС «Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay. Вторым этапом станет доступ к растягиванию платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП.

«Пользователи нового сервиса из республики смогут оплачивать покупки частями в офлайн-режиме везде, где работает QR СПБ. Это делает наш сервис автономным и не требует дополнительных действий со стороны магазинов. В будущем также появится возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024