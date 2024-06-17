МТС запустила в Хакасии экосистемный сервис оплаты частями «Флекс»

ПАО «МТС» объявляет о запуске сервиса для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» — экосистемный сервис «покупай сейчас, плати потом», позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

Сейчас растянуть платеж пользователи смогут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС «Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay. Вторым этапом станет доступ к растягиванию платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП.

«Пользователи нового сервиса из республики смогут оплачивать покупки частями в офлайн-режиме везде, где работает QR СПБ. Это делает наш сервис автономным и не требует дополнительных действий со стороны магазинов. В будущем также появится возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период», — отметил исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.