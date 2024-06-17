На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с

Абоненты «МегаФона» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области могут оценить новые скорости передачи данных в своих гаджетах – до 120 Мбит/с. Дополнительное телеком-оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в северо-восточной части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции, построенные во втором микрорайоне и жилом квартале Профсоюзный, работают сразу в трех диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«С начала года мобильный интернет-трафик в Ленинске-Кузнецком увеличился на 59%, а количество вызовов – на треть, причем 82% звонков было сделано в сети четвертого поколения. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы заблаговременно улучшаем покрытие LTE-сети и закрываем белые пятна на «цифровой карте» города и региона в целом», – сказал директор «МегаФона» в Кузбассе Иван Бувальцев.

В зоне действия новых базовых станции находятся многоквартирные и частные дома, образовательные, медицинские и государственные учреждения, магазины и другие объекты городской инфраструктуры. Кроме того, Ленинск-Кузнецкий стоит на пересечении важнейших автомобильных дорог между городами Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк и Томск. Также через город проходит железнодорожная магистраль.

Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 120 Мбит/с позволит жителям микрорайонов за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

Также строительство инфраструктуры в четвертом микрорайоне расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.