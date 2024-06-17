Народный инспектор встает на защиту лесов Подмосковья

Теперь через «Народного инспектора» можно сообщить о нарушениях порядка и пожарной безопасности в лесах Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«“Народный инспектор” получил функцию, с помощью которой жители Подмосковья могут сообщить о разведении костров, пожарах в лесу и въезде транспорта на лесную территорию. Информация об инцидентах будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество и отображаться в виде задания в мобильном приложении “Проверки Подмосковья” для принятия мер по устранению нарушения и фиксации результата. Это поможет оперативно реагировать на происшествия и предотвращать возгорания», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый модуль «Народного инспектора» доступен в мобильном приложении «Добродел».

Чтобы создать сообщение, нужно в приложении перейти в блок «Услуги» – «Решаем проблемы вместе» и открыть раздел «Народный инспектор». Далее необходимо записать короткое видео нарушения и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». В случае съемки автомобиля, необходимо убедиться, что на видеозаписи зафиксирован госномер. При этом приложение само определит местоположение.

Сообщение в виде задания будет доставлено ответственному исполнителю в течение 15 минут с момента отправки.

Напомним, с помощью раздела «Народный инспектор» пользователи также могут самостоятельно бороться с такими нарушениями на территории Подмосковья, как: размещение транспорта на зеленых насаждениях, детских и контейнерных площадках или выброс мусора из автомобиля, мусор рядом с контейнерной площадкой, незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.