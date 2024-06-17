CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Народный инспектор встает на защиту лесов Подмосковья

Теперь через «Народного инспектора» можно сообщить о нарушениях порядка и пожарной безопасности в лесах Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«“Народный инспектор” получил функцию, с помощью которой жители Подмосковья могут сообщить о разведении костров, пожарах в лесу и въезде транспорта на лесную территорию. Информация об инцидентах будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество и отображаться в виде задания в мобильном приложении “Проверки Подмосковья” для принятия мер по устранению нарушения и фиксации результата. Это поможет оперативно реагировать на происшествия и предотвращать возгорания», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый модуль «Народного инспектора» доступен в мобильном приложении «Добродел».

Чтобы создать сообщение, нужно в приложении перейти в блок «Услуги» – «Решаем проблемы вместе» и открыть раздел «Народный инспектор». Далее необходимо записать короткое видео нарушения и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». В случае съемки автомобиля, необходимо убедиться, что на видеозаписи зафиксирован госномер. При этом приложение само определит местоположение.

Сообщение в виде задания будет доставлено ответственному исполнителю в течение 15 минут с момента отправки.

Напомним, с помощью раздела «Народный инспектор» пользователи также могут самостоятельно бороться с такими нарушениями на территории Подмосковья, как: размещение транспорта на зеленых насаждениях, детских и контейнерных площадках или выброс мусора из автомобиля, мусор рядом с контейнерной площадкой, незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024