CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Наталья Сергунина: В Москве запустили онлайн-проект об истории цифровизации города

На сайте павильона «Умный город» на ВДНХ открыли спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Он отражает основные этапы развития ИТ-экосистемы столицы, дополняя одноименную офлайн-экспозицию, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В новом спецпроекте рассказывается, как создавались ключевые ИТ-решения и какой путь они прошли, чтобы стать неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. Пользователи увидят интерактивную временную ленту, на ней в хронологическом порядке расположено почти 40 цифровых сервисов», — отметила Наталья Сергунина.

Гости сайта узнают, какие возможности появились благодаря запуску портала «Наш город» и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), где в столице начал работать мобильный интернет, какой была первая версия портала mos.ru, когда создали проект «Активный гражданин» и первое городское мобильное приложение.

В мае этого года в павильоне «Умный город» была открыта экспозиция «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Ее можно посетить как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно с аудиогидом. Запись доступна на официальном сайте, уточнили в столичном Департаменте информационных технологий.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга»

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Прямо перед визитом Путина вышли из строя три из пяти подводных интернет-кабелей Вьетнама

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024