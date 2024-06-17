Обмен электронными транспортными накладными стал доступен участникам «Биржи грузоперевозок ATI.SU»

В системе электронного документооборота «АТИ-Доки», которая входит в экосистему логистических сервисов ATI.SU, появилась возможность обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН). Это поможет игрокам рынка грузоперевозок подготовиться к переходу на обязательное использование электронного формата накладной. Участники экосистемы ATI.SU могут бесплатно пользоваться новым сервисом до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

ATI.SU — биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики. Набор сервисов постоянно пополняется новыми возможностями, которые позволяют участникам рынка грузоперевозок оптимизировать бизнес-процессы и выполнять требования регуляторов.

В декабре 2023 г. прошел этап бета-тестирования обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) в системе «АТИ-Доки». Несколько компаний-грузоотправителей и их перевозчики, которые уже работают на бирже и оформляют часть документов в «АТИ-Доках», прошли весь цикл грузоперевозки с ЭТрН. Далее система была доработана с учетом рекомендаций участников тестирования, а также интегрирована с другими инструментами ATI.SU.

Теперь возможность обмениваться ЭТрН доступна всем участникам в «АТИ-Доках». При работе в экосистеме ATI.SU пользователи сохраняют в системе свои данные, что позволяет автоматически добавлять их в типовые разделы ЭТрН. Кроме этого, интеграция с мобильным приложением «АТИ Водитель» позволяет водителям выполнять свою часть работы с ЭТрН, предусмотренную регламентом ЭДО. Например, получать QR-код документа для предъявления его сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге.

ЭТрН, подписанная квалифицированной электронной подписью — это электронный аналог стандартной бумажной транспортной накладной, необходимой для оформления грузовых автомобильных грузоперевозок на территории России. Сегодня разрешено использовать как бумажную версию документа, так и электронную. Однако Минтранс России постепенно готовит нормативную и техническую базу для обязательного перехода всех участников грузоперевозок на ЭТрН. ФНС России уже утвердила формат электронной транспортной накладной и других электронных перевозочных документов. У регулятора есть планы по постепенному введению обязательного применения ЭТрН. В частности, в перевозках алкогольной продукции переход запланирован в период с 1 марта 2025 г. по 1 сентября 2026 г.

«АТИ-Доки» позволяют всем участникам грузоперевозок встроить ЭТрН в систему безбумажного документооборота. Пользователи могут в спокойном режиме освоить новый процесс, не дожидаясь ажиотажа, возникающего при запуске большинства регуляторных норм.

Технически формирование ЭТрН в экосистеме ATI.SU происходит заранее или в момент отправки груза. Сотрудник компании-грузоотправителя подписывает документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправляет его перевозчику и получателю груза через систему «АТИ-Доки». Перевозчик подтверждает факт загрузки автотранспорта, также подписывая ЭТрН квалифицированной электронной подписью. На этапе разгрузки все стороны процесса, используя свои КЭП, подтверждают ее в «АТИ-Доках».

Таким образом, на протяжении всего пути груза идет работа с единым электронным документом, который обновляется согласно этапам перевозки. ЭТрН все время хранится в «АТИ-Доках» и постепенно дополняется новыми фрагментами-титулами с подписями участников перевозки. Скачать документ из системы ЭДО можно в любое время. Информация об ЭТрН автоматически передается в ГИС ЭПД — государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

«Мы уже долгое время видим курс государства на перевод взаимодействия бизнеса с регуляторами и контрагентами в электронный вид. Рано или поздно весь документооборот станет электронным — вопрос только в каком порядке и в какие сроки это будет происходить. Поэтому мы стремимся заранее предоставить нашим пользователям возможность освоить цифровые документы, необходимые для грузоперевозок», — сказал Александр Вильде, директор по развитию ATI.SU.