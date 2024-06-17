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Петербуржцам представили сервис для оплаты частями

ПАО «МТС» запустила сервис «Флекс» для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Сейчас петербуржцы могут «растянуть» платеж при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» — сервис «покупай сейчас, плати потом», позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторного приобретения товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

Сейчас растянуть платеж пользователи смогут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время оплата станет доступна в интернет-магазине экокосистемы и на всех витринах, где есть МТС Pay.

Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Также в планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.

Одно из преимуществ сервиса — отсутствие комиссии для магазинов. Дополнительной интеграции также не требуется.

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