Размещение свободных средств через сделку РЕПО стало доступно онлайн в «СберБизнес»

«Сбер» предоставил корпоративным клиентам дополнительную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга «СберБизнес». Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. Весь процесс занимает считаные минуты, максимально прост и удобен для бизнеса. Это расширяет диапазон доступных бизнесу финансовых инструментов и помогает управлять ликвидностью онлайн.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка, сказал: «Сегодня бизнесу важно быстро принимать решения, в том числе в отношении управления ликвидностью. Мы внимательно изучаем потребности клиентов и стремимся предоставить высокотехнологичные комплексные решения для работы на финансовых рынках. Клиенты «Сбера» уже могут дистанционно открывать и пополнять брокерские счета всего за один рабочий день. Теперь в интернет-банке появилась возможность оперативного размещения денежных средств в РЕПО без посещения офиса и звонков в банк. В дальнейшем мы планируем сделать доступным онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФов».

Брокерский счет, позволяющий совершать операции онлайн, может стать одним из базовых банковских сервисов для гибкого управления денежными средствами компании. «Сбер» последовательно совершенствует инструменты брокерского счета, чтобы сделать работу бизнеса на финансовых рынках более удобной, технологичной и понятной.

Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счёта разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход. В первой части сделки компания перечисляет банку деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении выбранного компанией срока на брокерский счёт перечисляются денежные средства с процентами, а она возвращает полученные ранее бумаги. При совершении сделок РЕПО компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.