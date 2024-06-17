TJ Collection вывел своего ИИ-стилиста в офлайн

TJ Collection вывел своего ИИ-стилиста в офлайн. TJ Collection стала первой компанией на российском рынке, которая вывела в офлайн ИИ-персону. Об этом CNews сообщили представители TJ Collection. ИИ-стилисту дали имя Таня.

«Мы постарались сделать первое появление ИИ-стилиста максимально эффектным и запоминающимся, удивить друзей и поклонников бренда. Нам было важно продемонстрировать, что такие форматы могут выходить за рамки онлайн», – сказали в команде TJ Collection.

Бренд развивает собственное направление в digital fashion уже несколько лет. В 2022 г. он представил первую линейку одежды, которая была адаптирована для метавселенной на платформе Roblox. В прошлом сезоне бренд TJ Collection и MidJourney создали коллекцию будущего, демонстрирующую, что будут носить люди через 30 лет, в 2053 г. Прототипами послужили реальные модели, представленные в салонах бренда.

В 2024 г. компания совместно с НИУ ВШЭ запустила в метавселенной Spatial музей цифровой моды. В этом же году TJ Collection, первый из представленных в России fashion-брендов, создал собственного стилиста на основе искусственного интеллекта.