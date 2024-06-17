В России запустили бесплатного цифрового ЗОЖ-помощника

Белорусский производитель «Савушкин продукт» запустил в России бесплатного цифрового помощника по здоровому образу жизни. Чат-бот TEOSофия помогает сформировать полезные привычки, пересмотреть подход к питанию, наладить режим дня и тренировок, освоить практики медитаций и осознанности. Об этом CNews сообщили представители «Савушкин продукт».

При активации в Telegram чат-бот после специального теста формирует персональную программу поддержки на месяц.

TEOSофия ежедневно предлагает подписчикам индивидуальную подборку информационных материалов: уникальных статей, подготовленных при участии авторитетных экспертов и практикующих врачей. Лайфхаки и полезные советы помогут без стресса ввести в свою жизнь спорт, методики релаксации и тайм-менеджмент.

Согласно исследованиям, для закрепления полезной привычки человеку, как правило, достаточно трех недель. Цифровой помощник пригодится тем, кто давно мечтает гармонизировать образ жизни, но нуждается в дополнительной мотивации. Бот настроен на рассылку регулярных уведомлений: напомнит о необходимости поддерживать водный баланс, делать перерывы в работе, следить за осанкой, выполнять дыхательную гимнастику и т.д.

Пользователям будут постоянно доступны ПП-рецепты, идеи простых общеукрепляющих упражнений. TEOSофия научит быстро и легко восполнять внутренний ресурс, поддерживать высокий уровень ментального благополучия и хорошую физическую форму.

«Мы заботимся о своих потребителях. Поэтому не только производим натуральные продукты питания, но и в меру возможностей помогаем им формировать полезные привычки, — сказали в компании «Савушкин продукт». — Многие убеждены, что организация регулярной заботы о себе отнимает много времени и сил. Наш цифровой помощник берет решение этой проблемы на себя. С подсказками и поддержкой от TEOSофии сбалансированный образ жизни по силам абсолютно каждому».

Свое имя бот получил в честь одного из самых популярных брендов компании — линейки греческих йогуртов TEOS.