«МегаФон» запустил сеть LTE в селе Старая Жуковка Саратовской области

В селе Старая Жуковка Саратовской области завершилось строительство инфраструктуры связи «МегаФона». Теперь местные жители и путешественники, проезжающие по участку дороги от Старой Жуковки до Базарного Карабулака, пользуются цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с.

Село, основанное в 1730 г., расположено в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Оно находится в 76 километрах к северо-востоку от Саратова и в 8 километрах от районного центра. В Старой Жуковке проживает порядка 900 человек.

После установки телекоммуникационного оборудования скорость передачи данных на всех улицах села увеличилась в несколько раз: теперь она составляет в среднем 40 Мбит/с, а максимум достигает 100 Мбит/с. С такими показателями местные жители могут общаться с друзьями и родственниками по видеосвязи, работать удаленно, вести свой блог или онлайн-трансляции на площадках для стриминга.

Путешественники, проезжающие через Старую Жуковку, также отмечают положительные изменения. Благодаря расположению в населенном пункте часто останавливаются автобусы, курсирующие по региональным маршрутам. Теперь водители и пассажиры на всем протяжении пути от села до районного центра могут воспользоваться сервисами с навигацией, поиском информации и развлечениями.

«Одним из ключевых аспектов развития инфраструктуры связи остается устранение "белых пятен" на телеком-карте области. Важно обеспечить равные возможности для всех жителей региона. Также мы уделяем большое значение покрытию автодорог. Наличие устойчивого сигнала помогает водителям ориентироваться в пути, а в случае чрезвычайной ситуации — связаться с экстренными службами», — отметил Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.