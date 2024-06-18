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Новый финансовый инструмент для ИТ-рынка от «ХайТэк» и экосистемы финансово-лизингового бизнеса

Корпорация «ХайТэк» и экосистема финансово-лизингового бизнеса в составе ГК «Балтийский лизинг», ГИЛК, «Контрол лизинг» и «Карбон Копи» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на продвижение, финансирование, внедрение и эффективное использование информационных и коммуникационных технологий для автоматизации деятельности субъектов предпринимательства на территории Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Соглашение предусматривает всесторонне взаимодействие партнеров по вопросам модернизации бизнес-процессов с использованием современных технологий, продуктов и услуг, разработанных и предоставляемых партнерами, а также по вопросам реализации программ и проектов в области цифровизации, развития и продвижения отечественных цифровых технологий, в том числе с помощью широкого спектра финансовых инструментов.

Кроме того, стороны наладят обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией и будут взаимодействовать и осуществлять поддержку при реализации сложных коммерческих проектов и расширения списка предоставляемых услуг.

Речь идет о запуске специальных программах, позволяющих конечным заказчикам приобретать инфраструктурное и пользовательское ИТ-оборудование по подписке на условиях лизинга или аренды, причем с гибкими условиями финансирования.

Такой подход помогает снизить единовременных расходов, обеспечивает мультивендоные поставки, нивелирует валютные риски, а также предполагает регулярное обновление и в качестве опции право досрочного выкупа ИКТ-оборудования.

«Сотрудничество с экосистемой финансово-лизингового бизнеса в составе ГК «Балтийский лизинг», «ГИЛК», «Контрол лизинг» и «Карбон Копи» мы обрели надежного партнера, экспертиза которого позволит предложить нашим заказчикам новые для ИТ-рынка финансовые инструменты, – сказал Николай Ивенев, председатель совета директоров корпорации «ХайТэк». – Безусловно результаты нашего сотрудничества внесут заметный вклад в развитие инфраструктуры информационных технологий и улучшение качества доступа к цифровым сервисам».

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