В «Яндекс Диске» появились анимированные слайд-шоу с музыкой и новые фотоподборки

18 июня 2024 г. «Яндекс 360» обновил мобильное приложение «Диска». В мобильной версии приложения добавились специальные тематические подборки и воспоминания в формате слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Теперь пользователи могут зайти в облачное хранилище, чтобы поностальгировать о ярких путешествиях и теплых моментах, проведенных с близкими.

Анимированные воспоминания

Воспоминания — это слайд-шоу из фотографий с плавными анимациями и подходящей по настроению музыкой. В каждом воспоминании от 5 до 30 кадров, которые можно пролистать вперед, назад или поставить на паузу.

Слайд-шоу создаются автоматически по нескольким критериям: общий объект, конкретный период времени или геолокация. Подборка может быть простая, когда учитывается только один параметр, — например, фотографии с домашними питомцами. А в такие воспоминания, как «Майское путешествие в Сочи» или «Цветы 2023», добавляются фото, которые соответствуют сразу нескольким критериям.

Все воспоминания появляются в общей ленте «Диска». Через эту же вкладку к ним можно вернуться спустя время.

Новые тематические подборки

В 10 специальных подборок объединили разные тематические фотографии. В подборку «Гуляли всю ночь до утра» попадают кадры рассвета, во «Вкус жизни» — фото с ресторанными блюдами и домашними кулинарными шедеврами, а в «Горы впечатлений» — горные пейзажи, которые вдохновят на новые подвиги.

Есть и другие категории: «Улыбки шире, эмоции ярче», «Выдыхайте», «Море впечатлений», «Побег из города», «Среди деревьев», «Спорт», «Цветочное настроение».

Формировать подборки позволяет технология компьютерного зрения. Она распознает на снимках повторяющиеся сюжеты и собирает их в одну подборку. Подборки бывают не только тематические, но и периодические или по локациям. Например, с летними снимками и фотографиями из поездок. Для этого алгоритм учитывает мета-информацию о датах и координатах, которая зашита в каждое фото. В результате пользователям «Диска» не покажут кота в подборке с цветами, а в городских пейзажах будут кадры с архитектурой, а не лесные мотивы.